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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, враг уменьшил количество атак

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, враг уменьшил количество атак (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 1 декабря, наши военные уничтожили еще 495 террористов на Таврическом направлении. Враг уменьшил количество атак, в том же числе возле Авдеевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток россияне: 

  • нанесли 4 авиаудара; 
  • провели 34 боевых столкновений; 
  • осуществили 648 артобстрелов. 

"Сейчас продолжаются бои. Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" и в частности у Авдеевки враг почти в полтора раза уменьшил количество атак по сравнению с предыдущими сутками. Одна из причин, это очень большие потери врага", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. 

Как пояснил Штупун, уменьшение атак может быть связано с необходимостью у врага:

  • перегруппировки; 
  • подвоза боеприпасов; 
  • пополнения потерь.  

Авдеевское направление 

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражена 21 атака.

Марьинское направление

Враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление 

Враг наступательных действий не вел. 

Запорожское направление

Враг 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действий по восстановлению утраченного положения в районах Роботино Запорожской области, а также вел безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники и защитницы отбили еще 4 атаки.

Достижения наших воинов 

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении..

Потери врага составили 495 человек. Также было уничтожено 8 единиц техники, в частности:

  • 4 ББМ; 
  • 2 БпЛА; 
  • 2 автомобиля. 

"Еще 13 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.

Ситуация на фронте

Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции россияне терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), российское военное и официальное руководство намеренно называет наступательные потуги террористов в Авдеевке "активной обороной", чтобы скрыть отсутствие какого-либо прогресса.

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