ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, враг уменьшил количество атак

В течение суток россияне:

нанесли 4 авиаудара;

провели 34 боевых столкновений;

осуществили 648 артобстрелов.

"Сейчас продолжаются бои. Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" и в частности у Авдеевки враг почти в полтора раза уменьшил количество атак по сравнению с предыдущими сутками. Одна из причин, это очень большие потери врага", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

Как пояснил Штупун, уменьшение атак может быть связано с необходимостью у врага:

перегруппировки;

подвоза боеприпасов;

пополнения потерь.

Авдеевское направление

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражена 21 атака.

Марьинское направление

Враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Шахтерское направление

Враг наступательных действий не вел.

Запорожское направление

Враг 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действий по восстановлению утраченного положения в районах Роботино Запорожской области, а также вел безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники и защитницы отбили еще 4 атаки.

Достижения наших воинов

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении..

Потери врага составили 495 человек. Также было уничтожено 8 единиц техники, в частности:

4 ББМ;

2 БпЛА;

2 автомобиля.

"Еще 13 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.

Ситуация на фронте

Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции россияне терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), российское военное и официальное руководство намеренно называет наступательные потуги террористов в Авдеевке "активной обороной", чтобы скрыть отсутствие какого-либо прогресса.