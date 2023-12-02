ЗСУ знищили на Таврійському напрямку майже 500 окупантів, ворог зменшив кількість атак

Протягом минулої доби, 1 грудня, наші військові знищили ще 495 терористів на Таврійському напрямку. Ворог зменшив кількість атак, у тому ж числі біля Авдіївки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби росіяни:

завдали 4 авіаудари;

провели 34 бойових зіткнень;

здійснили 648 артобстрілів.

"Наразі тривають бої. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" й зокрема біля Авдіївки ворог майже в півтора раза зменшив кількість атак у порівнянні з попередньою добою. Одна з причин, це дуже великі втрати ворога", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Як пояснив Штупун, зменшення атак може бути пов'язаним з необхідністю у ворога:

перегрупування;

підвезення боєприпасів;

поповнення втрат.

Авдіївський напрямок

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 21 атаку.

Мар'їнський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

Ворог 8 разів безуспішно вів наступальні (штурмові) дій щодо відновлення втраченого положення в районах Роботиного Запорізької області, а також вів безуспішні штурмові дії в районі західніше Вербового Запорізької області, де наші захисники та захисниці відбили ще 4 атаки.

Досягнення наших воїнів

Українські військові продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Втрати ворога склали 495 осіб. Також було знищено 8 одиниць техніки, зокрема:

4 ББМ;

2 БпЛА;

2 автомобілі.

"Ще 13 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба.

Ситуація на фронті

Російські терористи розпочали активний штурм Авдіївки ще в жовтні. В ході наступальної операції росіяни зазнають величезних втрат, втім, продовжують атаки, вводячи в бій нові підрозділи. Тим часом руйнування в Авдіївці перевищили за своїм масштабом Бахмут.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), російське військове та офіційне керівництво навмисно називає наступальні потуги терористів в Авдіївці "активною обороною", аби приховати відсутність будь-якого прогресу.