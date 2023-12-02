ВСУ уничтожили на Таврическом направлении почти 500 оккупантов, враг уменьшил количество атак
За прошедшие сутки, 1 декабря, наши военные уничтожили еще 495 террористов на Таврическом направлении. Враг уменьшил количество атак, в том же числе возле Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток россияне:
- нанесли 4 авиаудара;
- провели 34 боевых столкновений;
- осуществили 648 артобстрелов.
"Сейчас продолжаются бои. Всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" и в частности у Авдеевки враг почти в полтора раза уменьшил количество атак по сравнению с предыдущими сутками. Одна из причин, это очень большие потери врага", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.
Как пояснил Штупун, уменьшение атак может быть связано с необходимостью у врага:
- перегруппировки;
- подвоза боеприпасов;
- пополнения потерь.
Авдеевское направление
Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия противника в районах южнее Новокалиново, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области, где силами обороны отражена 21 атака.
Марьинское направление
Враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районе Новомихайловки Донецкой области.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
Враг 8 раз безуспешно вел наступательные (штурмовые) действий по восстановлению утраченного положения в районах Роботино Запорожской области, а также вел безуспешные штурмовые действия в районе западнее Вербового Запорожской области, где наши защитники и защитницы отбили еще 4 атаки.
Достижения наших воинов
Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении..
Потери врага составили 495 человек. Также было уничтожено 8 единиц техники, в частности:
- 4 ББМ;
- 2 БпЛА;
- 2 автомобиля.
"Еще 13 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.
Ситуация на фронте
Российские террористы приступили к активному штурму Авдеевки еще в октябре. В ходе наступательной операции россияне терпят огромные потери, впрочем, продолжают атаки, вводя в бой новые подразделения. Тем временем разрушения в Авдеевке превысили по своему масштабу Бахмут.
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), российское военное и официальное руководство намеренно называет наступательные потуги террористов в Авдеевке "активной обороной", чтобы скрыть отсутствие какого-либо прогресса.
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