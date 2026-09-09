РФ вдарила "Шахедом" по потягу на Харківщині: спалахнула пожежа, є поранені
Російські війська атакували "шахедом" потяг сполученням "Харків - Ізюм" на Харківщині. Унаслідок удару виникла пожежа, постраждали люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську МВА та голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.
За даними адміністрації, удар по потягу стався близько 10:00 9 вересня.
Ворожий безпілотник типу "Шахед" поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків - Ізюм" на залізничній станції поблизу села Іскра. Після влучання виникла пожежа.
Скільки людей постраждало
Уламкові поранення - переважно незначні - дістали семеро людей: працівники залізниці та пасажири. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надають необхідну допомогу.
Фото: Наслідки влучання "Шахеда" (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)
Фото: Наслідки влучання "Шахеда" (Ізюмська міська військова адміністрація)
За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, у момент удару поїзд зупинився на евакуацію, тож персонал і пасажирів вдалося врятувати від найгіршого. Втім, розліт уламків був значний.
Нагадаємо, російські війська системно атакують цивільну залізничну інфраструктуру та пасажирські потяги на Харківщині. Наприкінці серпня внаслідок удару дрона по станції в Лозівському районі, де зупинився потяг для евакуації людей, загинули дві жінки, ще п'ятеро дістали поранення.
Раніше, у березні, ворожий дрон влучив у приміський поїзд сполученням Слатине - Харків: тоді загинув 61-річний пасажир. Такі удари по залізниці регіону фіксують регулярно.