РФ вдарила "Шахедом" по потягу на Харківщині: спалахнула пожежа, є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську МВА та голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, у момент удару поїзд зупинився на евакуацію, тож персонал і пасажирів вдалося врятувати від найгіршого. Втім, розліт уламків був значний.

Ворожий безпілотник типу "Шахед" поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків - Ізюм" на залізничній станції поблизу села Іскра. Після влучання виникла пожежа.

За даними адміністрації, удар по потягу стався близько 10:00 9 вересня.

Нагадаємо, російські війська системно атакують цивільну залізничну інфраструктуру та пасажирські потяги на Харківщині. Наприкінці серпня внаслідок удару дрона по станції в Лозівському районі, де зупинився потяг для евакуації людей, загинули дві жінки, ще п'ятеро дістали поранення.

Раніше, у березні, ворожий дрон влучив у приміський поїзд сполученням Слатине - Харків: тоді загинув 61-річний пасажир. Такі удари по залізниці регіону фіксують регулярно.