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РФ вдарила "Шахедом" по потягу на Харківщині: спалахнула пожежа, є поранені

11:47 09.09.2026 Ср
2 хв
Дрон поцілив у задню частину потяга просто на станції
aimg Валерія Абабіна
РФ вдарила "Шахедом" по потягу на Харківщині: спалахнула пожежа, є поранені Фото: Наслідки влучання "Шахеда" (Ізюмська міська військова адміністрація)
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Російські війська атакували "шахедом" потяг сполученням "Харків - Ізюм" на Харківщині. Унаслідок удару виникла пожежа, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізюмську МВА та голову правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

За даними адміністрації, удар по потягу стався близько 10:00 9 вересня.

Ворожий безпілотник типу "Шахед" поцілив у задню частину потяга сполученням "Харків - Ізюм" на залізничній станції поблизу села Іскра. Після влучання виникла пожежа.

Скільки людей постраждало

Уламкові поранення - переважно незначні - дістали семеро людей: працівники залізниці та пасажири. На місці працюють бригади швидкої медичної допомоги, потерпілим надають необхідну допомогу.

РФ вдарила &quot;Шахедом&quot; по потягу на Харківщині: спалахнула пожежа, є пораненіФото: Наслідки влучання "Шахеда" (facebook.com/oleksandr.pertsovskyi)

РФ вдарила &quot;Шахедом&quot; по потягу на Харківщині: спалахнула пожежа, є пораненіФото: Наслідки влучання "Шахеда" (Ізюмська міська військова адміністрація)

За словами голови "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, у момент удару поїзд зупинився на евакуацію, тож персонал і пасажирів вдалося врятувати від найгіршого. Втім, розліт уламків був значний.

Нагадаємо, російські війська системно атакують цивільну залізничну інфраструктуру та пасажирські потяги на Харківщині. Наприкінці серпня внаслідок удару дрона по станції в Лозівському районі, де зупинився потяг для евакуації людей, загинули дві жінки, ще п'ятеро дістали поранення.

Раніше, у березні, ворожий дрон влучив у приміський поїзд сполученням Слатине - Харків: тоді загинув 61-річний пасажир. Такі удари по залізниці регіону фіксують регулярно.

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