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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше 70 одиниць ворожої техніки

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському більше 70 одиниць ворожої техніки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни знищили 76 одиниць російської техніки на Таврійському напрямку. Втрати терористів склали 442 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби терористи: 

  • завдали 10 авіаударів; 
  • провели 36 бойових зіткнень; 
  • здійснили 1159 артобстрілів. 

Авдіївський напрямок 

ЗСУ продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Військові відбили 14 атак східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 12 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок 

Військові стримують ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 6 атак.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів. 

Запорізький напрямок 

Військові відбили 4 атаки південніше Новодарівки, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

 Досягнення наших воїнів 

Втрати ворога склали 442 особи, а техніки 76 одиниць. Зокрема: 

  • 8 танків;
  • 9 ББМ;
  • 15 артсистем;
  • 2 РСЗВ; 
  • 1 засіб ППО; 
  • 26 БпЛА; 
  • 12 автомобілів;
  • 3 одиниці спецтехніки.

"Знищено 2 склади боєприпасів", - додає пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 28 грудня, українські воїни ліквідували ще майже 850 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 357 520 військових.

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