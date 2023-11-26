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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше 600 окупантів, також є полонені

Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше 600 окупантів, також є полонені (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 25 листопада, українські воїни знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. 13 окупантів вирішили здатись в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: 

  • завдав 4 авіаудари;
  • провів 42 бойових зіткнення;
  • здійснив 709 артобстрілів.

Авдіївський напрямок 

Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.

Мар'їнський напрямок 

Росіяни вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 9 атак. 

Шахтарський напрямок

Ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

Запорізький напрямок 

Росіяни 8 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших військових 

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба. 

Втрати ворога склали 639 осіб, ще 13 здались в полон. 

ЗСУ знищили 13 одиниць військової техніки ворога, а саме: 

  • 3 танки;
  • 2 ББМ;
  • 1 артсистема;
  • 1 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 3 автомобілі.

"Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 1070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 324 830 військових.

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