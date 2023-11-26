Майже 1100 окупантів та 93 безпілотники. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 26 листопада, становлять 1070 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 324 830 військових. Також ЗСУ знищили 93 безпілотники.

Загальні бойові втрати противника на 26 листопада 2023 орієнтовно склали: особового складу – близько 324 830 (+1070) осіб ліквідовано;

танків – 5513 (+11) од.;

бойових броньованих машин – 10 279 (+16) од.;

артилерійських систем – 7874 (+23) од.;

РСЗВ - 907 (+2) од.;

засоби ППО – 597 (+1) од.;

літаків – 323 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93) од.;

крилаті ракети – 1565 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 288 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1113 (+1) од. Ситуація на фронті Українські військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра ЗСУ наступають у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Підрозділи ракетних військ вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби, пункт управління та боєприпасів противника. Минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.