ua en ru
Нд, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Майже 1100 окупантів та 93 безпілотники. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Київ, Неділя 26 листопада 2023 08:05
UA EN RU
Майже 1100 окупантів та 93 безпілотники. Генштаб поновив втрати РФ в Україні Фото: ілюстративна фотографія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 26 листопада, становлять 1070 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 324 830 військових. Також ЗСУ знищили 93 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника на 26 листопада 2023 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 324 830 (+1070) осіб ліквідовано;
  • танків – 5513 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 10 279 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 7874 (+23) од.;
  • РСЗВ - 907 (+2) од.;
  • засоби ППО – 597 (+1) од.;
  • літаків – 323 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93) од.;
  • крилаті ракети – 1565 од.;
  • кораблі/катери - 22 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10 288 (+29) од.;
  • спеціальна техніка - 1113 (+1) од.

Ситуація на фронті

Українські військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра ЗСУ наступають у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя.

Підрозділи ракетних військ вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби, пункт управління та боєприпасів противника.

Минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW
Українські війська наступають у напрямку Мелітополя: карти ISW
DAILY
Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Роксолана Підласа: Здається, з мерами деяких міст ми живемо в різних Українах