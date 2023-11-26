Майже 1100 окупантів та 93 безпілотники. Генштаб поновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 26 листопада, становлять 1070 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 324 830 військових. Також ЗСУ знищили 93 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника на 26 листопада 2023 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 324 830 (+1070) осіб ліквідовано;
- танків – 5513 (+11) од.;
- бойових броньованих машин – 10 279 (+16) од.;
- артилерійських систем – 7874 (+23) од.;
- РСЗВ - 907 (+2) од.;
- засоби ППО – 597 (+1) од.;
- літаків – 323 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5901 (+93) од.;
- крилаті ракети – 1565 од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 288 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 1113 (+1) од.
Ситуація на фронті
Українські військові утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра ЗСУ наступають у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя.
Підрозділи ракетних військ вразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійські засоби, пункт управління та боєприпасів противника.
Минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.
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