ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 600 оккупантов, также есть пленные

За прошедшие сутки, 25 ноября, украинские воины уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. 13 окупантов решили сдаться в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалиново Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.
Марьинское направление
Россияне вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 9 атак.
Шахтерское направление
Враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.
Запорожское направление
Россияне 8 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино Запорожской области.
Достижения наших военных
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.
Потери врага составили 639 человек, еще 13 сдались в плен.
ВСУ уничтожили 13 единиц военной техники врага, а именно:
"Также уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупанта. Еще 15 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 324 830 военных.
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