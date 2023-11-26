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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 600 оккупантов, также есть пленные

Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 600 окупантов, также пленные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 25 ноября, украинские воины уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. 13 окупантов решили сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг: 

  • нанес 4 авиаудара;
  • провел 42 боевых столкновения;
  • совершил 709 артобстрелов.

Авдеевское направление 

Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалиново Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.

Марьинское направление 

Россияне вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 9 атак. 

Шахтерское направление

Враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление 

Россияне 8 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных 

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба. 

Потери врага составили 639 человек, еще 13 сдались в плен. 

ВСУ уничтожили 13 единиц военной техники врага, а именно: 

  • 3 танка;
  • 2 ББМ;
  • 1 артсистема;
  • 1 ПТРК;
  • 3 БпЛА;
  • 3 автомобиля.

"Также уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупанта. Еще 15 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба. 

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 324 830 военных.

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