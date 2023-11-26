ЗСУ знищили на Таврійському напрямку більше 600 окупантів, також є полонені
Протягом минулої доби, 25 листопада, українські воїни знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. 13 окупантів вирішили здатись в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
- завдав 4 авіаудари;
- провів 42 бойових зіткнення;
- здійснив 709 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.
Мар'їнський напрямок
Росіяни вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 9 атак.
Шахтарський напрямок
Ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.
Запорізький напрямок
Росіяни 8 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших військових
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише пресслужба.
Втрати ворога склали 639 осіб, ще 13 здались в полон.
ЗСУ знищили 13 одиниць військової техніки ворога, а саме:
- 3 танки;
- 2 ББМ;
- 1 артсистема;
- 1 ПТРК;
- 3 БпЛА;
- 3 автомобілі.
"Також знищено 3 склади боєприпасів та 1 важливий об’єкт окупанта. Ще 15 одиниць техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 1070 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 324 830 військових.
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