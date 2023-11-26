ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более 600 оккупантов, также есть пленные

За прошедшие сутки, 25 ноября, украинские воины уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. 13 окупантов решили сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

нанес 4 авиаудара;

провел 42 боевых столкновения;

совершил 709 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток окружить Авдеевку. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалиново Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.

Марьинское направление

Россияне вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. ВСУ отбили 9 атак.

Шахтерское направление

Враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.

Запорожское направление

Россияне 8 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - пишет пресс-служба.

Потери врага составили 639 человек, еще 13 сдались в плен.

ВСУ уничтожили 13 единиц военной техники врага, а именно:

3 танка;

2 ББМ;

1 артсистема;

1 ПТРК;

3 БпЛА;

3 автомобиля.

"Также уничтожено 3 склада боеприпасов и 1 важный объект оккупанта. Еще 15 единиц техники врага повреждены", - пишет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины ликвидировали еще 1070 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 324 830 военных.