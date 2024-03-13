ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 45 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 12 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 387 осіб. Наші військові знищили 45 одиниць ворожої техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Сили оборони відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
Новопавлівський напрямок
Військові відбили 26 атак росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.
Оріхівський напрямок
Росіяни 12 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
Досягнення наших військових
Втрати росіян у живій силі склали 387 осіб. Наші воїни знищили 45 одиниць техніки ворога, зокрема:
"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 5 важливих об’єктів ворога. Нейтралізовано або знищено 297 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 березня, українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 426 870 військових.
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