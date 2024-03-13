Майже 1000 окупантів та 62 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 13 березня становили 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 426 870 військових. Крім того, ЗСУ знищили 62 автомобілі, 32 артсистеми та 22 безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 426 870 (+980) осіб ліквідовано;
- танків - 6752 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 12 921 (+20) од.;
- артилерійських систем - 10 554 (+32) од.;
- РСЗВ - 1017 (+1) од.;
- засоби ППО - 715 (+2) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8205 (+22) од.;
- крилаті ракети - 1919 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13 932 (+62) од.;
- спеціальна техніка - 1699 (+8) од.
Генштаб повідомляє, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет і БПЛА ОТР.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують утримувати позиції в західній частині Івановського (біля Бахмута).
В Україні на фронті протягом доби сталося 91 бойове зіткнення.
Підрозділами ракетних військ завдано поразки по 3 районах зосередження особового складу, артилерійському засобу, складу боєприпасів та 2 засобам ППО противника.
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