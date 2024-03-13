ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 45 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Протягом минулої доби, 12 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 387 осіб. Наші військові знищили 45 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 17 авіаударів й 5 ракетних ударів;

провів 64 бойових зіткнення;

здійснив 1215 артобстрілів. Авдіївський напрямок Сили оборони відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Новопавлівський напрямок Військові відбили 26 атак росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. Оріхівський напрямок Росіяни 12 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Досягнення наших військових Втрати росіян у живій силі склали 387 осіб. Наші воїни знищили 45 одиниць техніки ворога, зокрема: 2 танки;

10 ББМ;

12 артсистем;

1 РСЗВ;

1 СПГ (АГС);

16 автомобілів;

3 одиниці спецтехніки. "Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 5 важливих об’єктів ворога. Нейтралізовано або знищено 297 БпЛА різних типів", - додає пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 березня, українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 426 870 військових.