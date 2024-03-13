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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 45 одиниць техніки росіян: яка ситуація

Середа 13 березня 2024 11:23
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ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 45 одиниць техніки росіян: яка ситуація Фото: ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 45 одиниць техніки росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 12 березня, втрати ворога на Таврійському напрямку склали 387 осіб. Наші військові знищили 45 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

  • завдав 17 авіаударів й 5 ракетних ударів;
  • провів 64 бойових зіткнення;
  • здійснив 1215 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Сили оборони відбили 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Новопавлівський напрямок

Військові відбили 26 атак росіян в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області.

Оріхівський напрямок

Росіяни 12 разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати росіян у живій силі склали 387 осіб. Наші воїни знищили 45 одиниць техніки ворога, зокрема:

  • 2 танки;
  • 10 ББМ;
  • 12 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 16 автомобілів;
  • 3 одиниці спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів та ще 5 важливих об’єктів ворога. Нейтралізовано або знищено 297 БпЛА різних типів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 березня, українські воїни ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 426 870 військових.

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