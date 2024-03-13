ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 45 единиц техники россиян: какова ситуация
За прошедшие сутки, 12 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 387 человек. Наши военные уничтожили 45 единиц вражеской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг
- нанес 17 авиаударов и 5 ракетных ударов;
- провел 64 боевых столкновения;
- совершил 1215 артобстрелов.
Авдеевское направление
Силы обороны отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.
Новопавловское направление
Военные отбили 26 атак россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.
Ореховское направление
Россияне 12 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери россиян в живой силе составили 387 человек. Наши воины уничтожили 45 единиц техники врага, в частности:
- 2 танка;
- 10 ББМ;
- 12 артсистем;
- 1 РСЗО;
- 1 СПГ (АГС);
- 16 автомобилей;
- 3 единицы спецтехники.
"Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 5 важных объектов врага. Нейтрализовано или уничтожено 297 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 марта, украинские воины ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 426 870 военных.
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