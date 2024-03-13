ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 45 единиц техники россиян: какова ситуация

За прошедшие сутки, 12 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 387 человек. Наши военные уничтожили 45 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг нанес 17 авиаударов и 5 ракетных ударов;

провел 64 боевых столкновения;

совершил 1215 артобстрелов. Авдеевское направление Силы обороны отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Новопавловское направление Военные отбили 26 атак россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области. Ореховское направление Россияне 12 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области. Достижения наших военных Потери россиян в живой силе составили 387 человек. Наши воины уничтожили 45 единиц техники врага, в частности: 2 танка;

10 ББМ;

12 артсистем;

1 РСЗО;

1 СПГ (АГС);

16 автомобилей;

3 единицы спецтехники. "Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 5 важных объектов врага. Нейтрализовано или уничтожено 297 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба. Потери России в войне Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 марта, украинские воины ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 426 870 военных.