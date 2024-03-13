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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 45 единиц техники россиян: какова ситуация

Среда 13 марта 2024 11:23
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ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 45 единиц техники россиян: какова ситуация Фото: ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 45 единиц техники россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 12 марта, потери врага на Таврическом направлении составили 387 человек. Наши военные уничтожили 45 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг

  • нанес 17 авиаударов и 5 ракетных ударов;
  • провел 64 боевых столкновения;
  • совершил 1215 артобстрелов.

Авдеевское направление

Силы обороны отбили 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области.

Новопавловское направление

Военные отбили 26 атак россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области.

Ореховское направление

Россияне 12 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери россиян в живой силе составили 387 человек. Наши воины уничтожили 45 единиц техники врага, в частности:

  • 2 танка;
  • 10 ББМ;
  • 12 артсистем;
  • 1 РСЗО;
  • 1 СПГ (АГС);
  • 16 автомобилей;
  • 3 единицы спецтехники.

"Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов и еще 5 важных объектов врага. Нейтрализовано или уничтожено 297 БпЛА различных типов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 12 марта, украинские воины ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 426 870 военных.

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