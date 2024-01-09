ЗСУ знищили на Таврійському напрямку 21 одиницю техніки росіян, також є полонені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог:

завдав 5 ракетних ударів;

провів 37 бойових зіткнень;

здійснив 452 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Українські воїни відбили 3 атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Військові відбили 12 атак загарбників в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області.

Шахтарський напрямок

Ворог наступальних дій не вів.

Запорізький напрямок

ЗСУ відбили 7 атак росіян південніше Червоного, західніше Вербового та північніше Новопрокопівки.

Досягнення наших військових

ЗСУ ліквідували 375 окупантів, ще 10 росіян здалися в полон. Також було знищено 21 одиницю техніки ворога, а саме:

2 танки;

5 ББМ;

1 артсистему;

1 СПГ (АГС);

9 БпЛА;

2 автомобілі;

1 одиницю спецтехніки.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 8 січня, українські воїни ліквідували ще 820 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 365 990 військових.