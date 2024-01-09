ВСУ уничтожили на Таврическом направлении 21 единицу техники россиян, также есть пленные
За прошедшие сутки, 8 января, украинские военные уничтожили 21 единицу техники российских террористов. В частности взяли 10 оккупантов в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
- нанес 5 ракетных ударов;
- провел 37 боевых столкновений;
- совершил 452 артобстрела.
Авдеевское направление
Украинские воины отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области.
Марьинское направление
Военные отбили 12 атак захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.
Шахтерское направление
Враг наступательных действий не вел.
Запорожское направление
ВСУ отбили 7 атак россиян южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.
Достижения наших военных
ВСУ ликвидировали 375 оккупантов, еще 10 россиян сдались в плен. Также было уничтожено 21 единицу техники врага, а именно:
- 2 танка;
- 5 ББМ;
- 1 артсистему;
- 1 СПГ (АГС);
- 9 БпЛА;
- 2 автомобиля;
- 1 единицу спецтехники.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 8 января, украинские воины ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 365 990 военных.
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