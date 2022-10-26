Українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону (відео)

Українські захисники знищили ворожий бронетранспортер за допомогою артилерії та безпілотника у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.

"На Донеччині українські десантники знищили за допомогою артилерії та ударного дрону російський БТР-82А", - сказано в ньому.

Нагадаємо, українські військові знищили склад боєприпасів з "кадирівцями" у Луганській області.

Окрім того, спецназ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.

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