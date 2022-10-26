Українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону (відео)
Ілюстративне фото: українські десантники знищили російський БТР ударами з артилерії та дрону (mil.in.ua)
Українські захисники знищили ворожий бронетранспортер за допомогою артилерії та безпілотника у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ.
"На Донеччині українські десантники знищили за допомогою артилерії та ударного дрону російський БТР-82А", - сказано в ньому.
Нагадаємо, українські військові знищили склад боєприпасів з "кадирівцями" у Луганській області.
Окрім того, спецназ СБУ показав на відео знищення російської БМП-3 та двох позицій окупантів.
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