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ЗСУ знищили склад боєприпасів та три станції радіоелектронної боротьби окупантів, - Генштаб

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П'ятниця 07 липня 2023 06:43
ЗСУ знищили склад боєприпасів та три станції радіоелектронної боротьби окупантів, - Генштаб Фото: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України за останню добу провели 30 бойових зіткнень з росіянами. Було знищено їх позиції та засоби зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зокрема підрозділам ракетних військ і артилерії протягом минулої доби вдалось уразити один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Також було знищено один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби окупантів.

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки

Українські війська просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Надходить інформація про часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що окупанти нібито змушені відступати.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про тактичне значення Кліщіївки.

Про бої на південь від Бахмута і про те, чи варто чекати на його швидке звільнення, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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