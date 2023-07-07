ВСУ уничтожили склад боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы оккупантов, - Генштаб

Вооруженные силы Украины за последние сутки провели 30 боевых столкновений с россиянами. Были уничтожены их позиции и средства связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

В частности, подразделениям ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки удалось поразить один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Также был уничтожен один состав боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и три радиоэлектронной станции борьбы оккупантов.

ВСУ имеют успех в районе Клищиевки

Украинские войска продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. Поступает информация о частичных успехах в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что оккупанты якобы вынуждены отступать.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о тактическом значении Клищиевки.

О боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ждать его скорого увольнения, - читайте в материале РБК-Украина.

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