ЗСУ знищили шість точок злету ворожих дронів у Покровську (відео)

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у травні Сили оборони звільнили на 100 квадратних кілометрів більше, ніж втратили.

Від початку року загальний баланс звільнених територій перевищив 600 кв. км.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть визначити дуже багато у війні. За його словами, рішення на самітах ЄС, G7 та НАТО здатні вплинути на дипломатичний трек і умови можливого припинення вогню.

Водночас після провалу спроб росіян прорватися до Слов’янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Тепер головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка.