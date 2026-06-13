RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ВСУ уничтожили шесть точек взлета вражеских дронов в Покровске (видео)

14:00 13.06.2026 Сб
2 мин
Россияне запускали дроны с гражданских объектов
aimg Татьяна Степанова
Фото: ВСУ уничтожили шесть точек взлета вражеских дронов в Покровске (Getty Images)

Украинские бойцы уничтожили шесть точек взлета российских дронов в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В результате совместных действий 7 корпус ДШВ и 4-й полк ССО "Рейнджеры" уничтожили шесть точек взлета дронов вертикального взлета или посадки.

Среди локаций - помещения в районе городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки и разрушенного дома в частном секторе.

Эти места враг задействовал для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям украинских военных, в частности, по логистическим путям.

Читайте также: Россия изменила приоритет наступления в Донецкой области, - ISW

Отмечается, что цели Силы обороны обнаружили во время аналитики действий противника, а поражение точечно наносили ударными дронами самолетного типа.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных километров больше, чем потеряли.

С начала года общий баланс освобожденных территорий превысил 600 кв. км.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут определить очень многое в войне. По его словам, решения на саммитах ЕС, G7 и НАТО способны повлиять на дипломатический трек и условия возможного прекращения огня.

В то же время после провала попыток россиян прорваться в Славянск, враг сместил фокус внимания на Донетчине. Теперь главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецкая областьПокровскСилы специальных операцийДесантно-штурмовые войскаВойна в Украине