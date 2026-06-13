ВСУ уничтожили шесть точек взлета вражеских дронов в Покровске (видео)

Украинские бойцы уничтожили шесть точек взлета российских дронов в Покровске Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
В результате совместных действий 7 корпус ДШВ и 4-й полк ССО "Рейнджеры" уничтожили шесть точек взлета дронов вертикального взлета или посадки.
Среди локаций - помещения в районе городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки и разрушенного дома в частном секторе.
Эти места враг задействовал для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям украинских военных, в частности, по логистическим путям.
Отмечается, что цели Силы обороны обнаружили во время аналитики действий противника, а поражение точечно наносили ударными дронами самолетного типа.
Напомним, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, в мае Силы обороны освободили на 100 квадратных километров больше, чем потеряли.
С начала года общий баланс освобожденных территорий превысил 600 кв. км.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль могут определить очень многое в войне. По его словам, решения на саммитах ЕС, G7 и НАТО способны повлиять на дипломатический трек и условия возможного прекращения огня.
В то же время после провала попыток россиян прорваться в Славянск, враг сместил фокус внимания на Донетчине. Теперь главной целью весенне-летней наступательной кампании РФ стала Константиновка.