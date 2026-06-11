Росія змінила пріоритет наступу на Донеччині, - ISW

Після провалу спроб росіян прорватися до Слов’янська, ворог змістив фокус уваги на Донеччині. Тепер головною ціллю весняно-літньої наступальної кампанії РФ стала Костянтинівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, яка стала головним пунктом наступальної кампанії агресора навесні-влітку 2026 року.

На цьому напрямку окупанти задіяли елементи кількох армій та укомплектували штурмові підрозділи.

Згідно з даними українського військового спостерігача Костянтина Машовця від 10 червня, штурм Костянтинівки ведуть дві великі тактичні групи противника - "Бахмут" і "Дзержинськ" (Торецьк). Наразі їхні передові підрозділи перебувають приблизно за два кілометри один від одного.

Тактична група "Бахмут" просунулася від Ступочок через Новодмитрівку, захопивши її південну частину. Російські сили увійшли в північно-східну частину Костянтинівки і просунулися вздовж траси Т-0504 Покровськ - Бахмут до залізничної станції.

Тактична група "Дзержинськ" просунулася з боку Іллінівки, охопивши райони від північно-західної до південно-західної околиці міста. За оцінками спостерігачів, цій групі вдалося домогтися тактичного прориву в західній частині Костянтинівки.

Саму залізничну станцію "Костянтинівка" російським військам захопити не вдалося. Крім того, українські сили успішно зачистили Довгу Блаку на південному заході від міста від російських диверсійно-розвідувальних груп.

Мапа фронту в районі Костянтинівки (ISW)

Аналітики ISW підкреслюють, що російські війська, найімовірніше, продовжать проникати вглиб Костянтинівки і зможуть закріпитися в окремих районах міста влітку 2026 року.

Однак це просування обійдеться окупантам величезними втратами, а оперативний успіх у масштабах усього "Кріпосного поясу" малоймовірний.

Росіяни, ймовірно, продовжать проникати в Костянтинівку і зміцнювати позиції в певних районах міста, але при цьому, найімовірніше, зазнають великих втрат.