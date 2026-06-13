ВСУ уничтожили шесть точек взлета вражеских дронов в Покровске (видео)

Украинские бойцы уничтожили шесть точек взлета российских дронов в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В результате совместных действий 7 корпус ДШВ и 4-й полк ССО "Рейнджеры" уничтожили шесть точек взлета дронов вертикального взлета или посадки.

Среди локаций - помещения в районе городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки и разрушенного дома в частном секторе.

Эти места враг задействовал для выполнения боевых вылетов дронами и нанесения огневого поражения по позициям украинских военных, в частности, по логистическим путям.

Отмечается, что цели Силы обороны обнаружили во время аналитики действий противника, а поражение точечно наносили ударными дронами самолетного типа.