ЗСУ знищили за добу вертоліт та БПЛА окупантів: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"За минулу добу 15 лютого протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат невизначеного типу", - йдеться в повідомленні.

При цьому авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.

Як повідомлялось, за даними на ранок у четвер, 16 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ.

Крім того, під час масованого ракетного обстрілу вночі, 16 лютого, Повітряні сили знищили 16 із 32 російських ракет.