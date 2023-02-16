ЗСУ знищили за добу вертоліт та БПЛА окупантів: деталі
За добу, 15 лютого, українським військовим вдалося знищити російський вертоліт Ка-52.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"За минулу добу 15 лютого протиповітряною обороною Повітряних Сил ЗС України знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та безпілотний літальний апарат невизначеного типу", - йдеться в повідомленні.
При цьому авіація Повітряних Сил здійснила понад 20 літаковильотів і завдала 15 вогневих уражень по позиціях противника.
Як повідомлялось, за даними на ранок у четвер, 16 лютого, ЗСУ ліквідували за добу 690 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 140 460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків та 10 ББМ.
Крім того, під час масованого ракетного обстрілу вночі, 16 лютого, Повітряні сили знищили 16 із 32 російських ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.