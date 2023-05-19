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ЗСУ знищили шість артилерійських установок "Гвоздика" та одну "Мста-Б", - ОК "Південь"

Фото: Військові ЗСУ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили шість артилерійських установок "Гвоздика" та одну "Мста-Б".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

За його словами, українські бійці шляхом відмінного виконання вогневих завдань знищили на лівому березі Херсонської області шість артилерійських установок "Гвоздика" та одну "Мста-Б".

Назаров пояснив, що саме з цих установок окупанти обстрілювали деокуповану частину Херсонської області.

Також спікер ОК "Південь" повідомив, що військові ліквідували 12 окупантів, ворожий комплекс спостереження "Муром-М" та склад боєприпасів.

2С1 "Гвоздика"

Радянська 122-мм полкова самохідна артилерійська установка. Перша у світі серійна плаваюча гусенична САУ.

2А65 "Мста-Б"

Радянська 152-мм причіпна гаубиця, призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів, руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили і вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Нагадаємо, що російські окупанти засипали переправу до острова Джарилгач піском, щоб з'єднати його з окупованою частиною Херсонської області.

Також до окремих населених пунктів Каховського району Херсонської області прибула жива сила противника.

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