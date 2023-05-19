ЗСУ знищили шість артилерійських установок "Гвоздика" та одну "Мста-Б", - ОК "Південь"

За його словами, українські бійці шляхом відмінного виконання вогневих завдань знищили на лівому березі Херсонської області шість артилерійських установок "Гвоздика" та одну "Мста-Б".

Назаров пояснив, що саме з цих установок окупанти обстрілювали деокуповану частину Херсонської області.

Також спікер ОК "Південь" повідомив, що військові ліквідували 12 окупантів, ворожий комплекс спостереження "Муром-М" та склад боєприпасів.

2С1 "Гвоздика"

Радянська 122-мм полкова самохідна артилерійська установка. Перша у світі серійна плаваюча гусенична САУ.

2А65 "Мста-Б"

Радянська 152-мм причіпна гаубиця, призначена для знищення тактичних засобів ядерного нападу, артилерійських і мінометних батарей, танків та інших броньованих засобів, руйнування польових фортифікаційних та інших оборонних споруд, придушення живої сили і вогневих засобів, пунктів управління, засобів протиповітряної і протиракетної оборони.