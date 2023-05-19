ВСУ уничтожили шесть артиллерийских установок "Гвоздика" и одну "Мста-Б", - ОК "Юг"

Ракетно-артиллерийские подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили шесть артиллерийских установок "Гвоздика" и одну "Мста-Б".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
По его словам, украинские бойцы путем отличного выполнения огневых задач уничтожили на левом берегу Херсонской области шесть артиллерийских установок "Гвоздика" и одну "Мста-Б".
Назаров объяснил, что именно из этих установок оккупанты обстреливали деоккупированную часть Херсонской области.
Также спикер ОК "Юг" сообщил, что военные ликвидировали 12 оккупантов, враждебный комплекс наблюдения "Муром-М" и состав боеприпасов.
2С1 "Гвоздика"
Советская 122-мм полковая самоходная артиллерийская установка. Первая в мире серийная плавающая гусеничная САУ.
2А65 "Мста-Б"
Советская 152-мм прицепная гаубица, предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного нападения, артиллерийских и минометных батарей, танков и других бронированных средств, разрушения полевых фортификационных и других оборонных сооружений, подавления живой силы и огневых средств, пунктов управления, противовоздушной и противовоздушной.
Напомним, что российские оккупанты засыпали переправу на остров Джарылгач песком, чтобы соединить его с оккупированной частью Херсонской области.
Также в отдельные населенные пункты Каховского района Херсонской области прибыла живая сила противника.
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