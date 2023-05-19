Росіяни з'єднали Джарилгач з окупованою частиною Херсонської області, - Генштаб

Російські окупанти засипали переправу до острова Джарилгач піском, щоб з'єднати його з окупованою частиною Херсонської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

"За підтвердженою інформацією, російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з окупованою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне, засипавши переправу до острова піском", - сказано у повідомленні.

У Генштабі додають, що це зроблено для того, щоб більш інтенсивно використовувати природоохоронну територію національного парку для військових потреб. Зокрема, загарбники облаштували на острові військовий полігон.

Ситуація в Криму

Росіяни використовують Крим як військову базу та полігон у війні проти України. До того ж вони тримають у Чорному морі кораблі, з яких запускають по території України ракети та керовані авіабомби.

Додамо, що судячи із супутникових знімків та даних української розвідки, росіяни готуються до оборони Криму, оскільки вирили кілометри траншей й окопів та замінували територію.

Окрім того, останнім часом у Криму почастішали вибухи, які стаються на залізниці чи місцях, де розміщуються військові об'єкти окупантів. Так, сьогодні зранку загарбники заявили, що нібито знайшли уламки невідомого безпілотника на залізниці в Джанкойському районі.

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