Окупанти перекинули під Каховку додаткові сили, - Генштаб

Станом на сьогодні, 16 травня, до окремих населених пунктів Каховського району Херсонської області прибула жива сила противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За даним Генштабі, загарбники розміщуються не лише у вільні будинки, а й заселяються в оселі де наразі проживають мирні мешканці.

"Людям, які обурюються, погрожують виселенням", - додали в штабі.

Нагадаємо, сьогодні мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти продовжують тероризувати населення тимчасово окупованих територій Запорізької області паспортизацією.

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