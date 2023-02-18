ЗСУ знищили ще один човен із ворожою ДРГ у дельті Дніпра

Українські військові ліквідували групу російських диверсантів, які намагалися висадитись на одному з островів у дельті Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь".
"При черговій спробі ворожої ДРГ висадитися на один із островів у дельті Дніпра, знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом із особовим складом", - розповіли військові.
Усього минулої доби українські військові виконали понад 70 вогневих завдань. Внаслідок бойової роботи знищено: безпілотник типу "Орлан-10", станція радіоелектронної боротьби, ПТРК, великокаліберна гаубиця та окупанти.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на півдні ЗСУ вразили два човни окупантів . Їхні росіяни готували для маневрів диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.
Також нещодавно українським бійцям вдалося знищити на півдні семеро плавзасобів росіян, які готували для ДРГ.
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