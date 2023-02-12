На півдні вражено два човни росіян, які готувалися для маневрів ДРГ у дельті Дніпра

Українські військові на півдні вразили два човни окупантів. Їх росіяни готували для маневрів диверсійно-розвідувальних груп у дельті Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ситуація на південному напрямку залишається досить складною, але стабільно контролюється Силами оборони.

"Якщо протягом минулої доби ворог понад 55 разів обстрілював мирні населені пункти, то наші ракетно-артилерійські підрозділи і авіація виконали у відповідь понад 60 вогневих завдань", - розповіла Гуменюк.

Вона також зазначила, що українські бійці мають певні результати щодо відпрацювання по ворожих цілях.

"Є влучання в пункти збереження боєприпасів у Каховці, пально-мастильних матеріалів у Олешках, є знищення ворожого блокпосту на Лівобережжі, є також влучання з ураженням і пошкодженням великокаліберної артилерії ворога - це понад 5 одиниць, дані уточняються, і три одиниці автомобільної техніки. Також уражено 2 човни, які ворог продовжує готувати для маневрування диверсійно-розвідувальних груп в дельті Дніпра", - повідомила Гуменюк.

При цьому вона акцентувала, що наразі ворог здебільшого займається імітацією "активної діяльності" та продовжує терористичні обстріли мирного населення.

"Розгортання сил противника, які б рушили в бік Херсонщини, не спостерігається. Водночас є певне скупчення військ на Запорізькому напрямку - ситуація там знаходиться в зоні пильної уваги Сил оборони", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, нещодавно українським бійцям вдалося знищити на півдні сім плавзасобів росіян, які ті готували для ДРГ.

Додамо раніше ЗСУ також ліквідували два катери та дві ДРГ росіян на півдні.

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