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ВСУ уничтожили еще одну лодку с вражеской ДРГ в дельте Днепра

Фото: ВСУ уничтожили еще одну лодку с вражеской ДРГ в дельте Днепра (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские военные ликвидировали группу российских диверсантов, пытавшихся высадиться на одном из островов в дельте Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Юг".

"При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра, уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом", - рассказали военные.

Всего за прошедшие сутки украинские военные выполнили более 70 огневых задач. Вследствие боевой работы уничтожены: беспилотник типа "Орлан-10", станция радиоэлектронной борьбы, ПТРК, крупнокалиберная гаубица и оккупанты.

Напомним, ранее мы писали, что на юге ВСУ поразили две лодки оккупантов. Их россияне готовили для маневров диверсионно-разведывательных групп в дельте Днепра.

Также недавно украинским бойцам удалось уничтожить на юге семь плавсредств россиян, которые готовили для ДРГ.

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