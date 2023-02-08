Готувалися ворогом для ДРГ. На півдні знищені 7 плавзасобів росіян, - Гуменюк

Українським бійцям вдалося знищити на півдні сім плавзасобів росіян, які ті готували для ДРГ. Також були пошкоджені "Гради", якими окупанти обстрілюють Херсон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було 7 штук. Нам вдалося пошкодити установки типу "Град". Ними з Олешок обстрілювався Херсон", - розповіла Гуменюк.

За її словами, окупаційним військам стало важче проводити повітряну розвідку, а через погану погоду в Чорному морі вони змушені зменшити там кількість своїх кораблів на чергуванні.

При цьому українські бійці, користуючись такою ситуацією, відпрацьовують свої завдання.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вночі ліквідували два катери та дві ДРГ росіян на півдні.

Додамо, що перед цим українські захисники підбили ворожий катер при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона.

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