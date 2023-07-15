ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 14 артсистем: Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 590 окупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 237180 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 237 180 (+590) человек ликвидировано;
- танков - 4102 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин - 8019 (+11) ед.;
- артиллерийских систем - 4463 (+14) ед.;
- РСЗО - 680 (+0) ед.;
- средства ПВО - 425 (+2) ед.;
- самолетов - 315 (+0) ед.;
- вертолетов - 310 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3807 (+24) ед.;
- крылатые ракеты - 1273 (+0) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17) ед.;
- специальная техника - 664 (+2) ед.
Фото: потери врага по состоянию на утро 15 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Купянском;
- Лиманском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
Как пишет Институт изучения войны, наши воины продвигаются на всех участках наступления. Между тем, россияне восстанавливают утраченные позиции на затопленных после подрыва Каховской ГЭС территориях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.