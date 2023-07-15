ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 14 артсистем: Генштаб обновил потери врага

Фото: ВСУ уничтожили еще около 600 оккупантов и 14 артсистем (Getty Images)

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 590 окупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 237180 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 237 180 (+590) человек ликвидировано;

танков - 4102 (+5) ед.;

боевых бронированных машин - 8019 (+11) ед.;

артиллерийских систем - 4463 (+14) ед.;

РСЗО - 680 (+0) ед.;

средства ПВО - 425 (+2) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 310 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3807 (+24) ед.;

крылатые ракеты - 1273 (+0) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17) ед.;

специальная техника - 664 (+2) ед. Фото: потери врага по состоянию на утро 15 июля (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на: Купянском;

Лиманском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. Как пишет Институт изучения войны, наши воины продвигаются на всех участках наступления. Между тем, россияне восстанавливают утраченные позиции на затопленных после подрыва Каховской ГЭС территориях.