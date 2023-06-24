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ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

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Субота 24 червня 2023 08:13
ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ Фото: ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем (Віктор Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 223 910 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 223 910 (+580) осіб ліквідовано;
  • танків - 4024 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин - 7804 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 4015 (+30) од.;
  • РСЗВ - 619 (+2) од.;
  • засоби ППО - 383 (+4) од.;
  • літаків - 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 308 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3460 (+13) од.;
  • крилаті ракети - 1228 (+14) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6731 (+23) од.;
  • спеціальна техніка - 548 (+3) од.;

ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:

  • Лиманському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському напрямках.

Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.

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ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
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