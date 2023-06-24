ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Фото: ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем (Віктор Носач, РБК-Україна)

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 580 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 223 910 одиниць живої сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 223 910 (+580) осіб ліквідовано;

танків - 4024 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 7804 (+6) од.;

артилерійських систем - 4015 (+30) од.;

РСЗВ - 619 (+2) од.;

засоби ППО - 383 (+4) од.;

літаків - 314 (+0) од.;

гелікоптерів - 308 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3460 (+13) од.;

крилаті ракети - 1228 (+14) од.;

кораблі/катери - 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 6731 (+23) од.;

спеціальна техніка - 548 (+3) од.; Фото: ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на: Лиманському;

Авдіївському;

Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень.