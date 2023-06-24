ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

Фото: ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем (Виктор Носач, РБК-Украина)

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 223 910 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили: личного состава - около 223 910 (+580) человек ликвидировано;

танков - 4024 (+7) ед.;

боевых бронированных машин - 7804 (+6) ед.;

артиллерийских систем - 4015 (+30) ед.;

РСЗО - 619 (+2) ед.;

средства ПВО - 383 (+4) ед.;

самолетов - 314 (+0) ед.;

вертолетов - 308 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3460 (+13) ед.;

крылатые ракеты - 1228 (+14) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 6731 (+23) ед.;

специальная техника - 548 (+3) ед.; Фото: ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на: Лиманском;

Авдеевском;

Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.