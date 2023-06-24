ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем: Генштаб обновил потери РФ
Фото: ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем (Виктор Носач, РБК-Украина)
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 223 910 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 223 910 (+580) человек ликвидировано;
- танков - 4024 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин - 7804 (+6) ед.;
- артиллерийских систем - 4015 (+30) ед.;
- РСЗО - 619 (+2) ед.;
- средства ПВО - 383 (+4) ед.;
- самолетов - 314 (+0) ед.;
- вертолетов - 308 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3460 (+13) ед.;
- крылатые ракеты - 1228 (+14) ед.;
- корабли/катера - 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 6731 (+23) ед.;
- специальная техника - 548 (+3) ед.;
Фото: ВСУ уничтожили еще почти 600 оккупантов и 30 артсистем (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
- Лиманском;
- Авдеевском;
- Марьинском направлениях.
За прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.
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