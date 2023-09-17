ЗСУ знищили ще більше 500 окупантів й 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 16 вересня, українські військові ліквідували ще 530 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення країна-терорист Росія втратила близько 272 320 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 272 320 (+530) осіб ліквідовано;

танків - 4620 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 8828 (+4) од.;

артилерійських систем - 6003 (+15) од.;

РСЗВ - 776 (+2) од.;

засоби ППО - 523 (+2) од.;

літаків - 315 (+0) од.;

гелікоптерів - 316 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4742 (+4) од.;

крилаті ракети - 1455 (+0) од.;

кораблі/катери - 20 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8537 (+12) од.;

спеціальна техніка - 896 (+5) од.

Фото: втрати ворога станом на 17.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

За словами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські військові, за останні кілька тижнів, могли пробити значний тактичний пролом на ділянці лінії оборони терористів у районі Роботине Запорізької області.

Також зазначається, що наші воїни просунулись в районі Кліщіївки Донецької області та Вербового Запорізької області. Російські терористи тим часом били з артилерії по свої "побратимах", які здавались в полон в Андріївці.