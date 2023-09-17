ВСУ уничтожили еще более 500 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 16 сентября, украинские военные ликвидировали еще 530 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения страна-террорист Россия потеряла около 272 320 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.09.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 272 320 (+530) человек ликвидировано;

танков - 4620 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 8828 (+4) ед.;

артиллерийских систем - 6003 (+15) ед.;

РСЗО - 776 (+2) ед.;

средства ПВО - 523 (+2) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4742 (+4) ед.;

крылатые ракеты - 1455 (+0) ед.;

корабли/катера - 20 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 8537 (+12) ед.;

специальная техника - 896 (+5) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 17.09 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские военные, за последние несколько недель, могли пробить значительный тактический пролом на участке линии обороны террористов в районе Роботино Запорожской области.

Также отмечается, что наши воины продвинулись в районе Клищеевки Донецкой области и Вербового Запорожской области. Российские террористы тем временем били из артиллерии по своим "собратьям", которые сдавались в плен в Андреевке.