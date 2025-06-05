ЗСУ знищили ще 930 росіян: Генштаб оновив дані втрат на 5 червня

Нагадаємо, що у неділю, 1 червня, Служба безпеки України завдала удару по кількох російських аеродромах, де розташовувалася стратегічна авіація противника.

Як розповів голова СБУ Василь Малюк, унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

При цьому стратегічні бомбардувальники Ту-95МС армії РФ перед знищенням на аеродромах базування були споряджені крилатими ракетами Х-101 для удару, ймовірно, по Україні.

До речі, попри участь у мирних ініціативах, Росія щоденно запускає по території України близько 300 дронів, і цей темп, за оцінками британського Міноборони, може зберігатися впродовж усього року.