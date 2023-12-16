ЗСУ знищили ще 930 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 15 грудня, українські військові ліквідували ще 930 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 344 820 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 16.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), наші військові зберегли позиції на лівому березі Херсонської області після нещодавньої наземної активності Росії у цьому районі. Зокрема, згідно з попередньою інформацією, вони продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області.
Тим часом в Киргизстані розпочалось виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу. Як стверджують чиновники, підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.