ВСУ уничтожили еще 930 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 15 декабря, украинские военные ликвидировали еще 930 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 344 820 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 16.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Какая ситуация на фронте?
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные сохранили позиции на левом берегу Херсонской области после недавней наземной активности России в этом районе. В частности, согласно предварительной информации, они продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.
Тем временем в Кыргызстане началось производство российской бронетехники на первом в стране предприятии оборонно-промышленного комплекса. Как утверждают чиновники, предприятие уже вышло на полную производственную мощность.
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