ВСУ уничтожили еще 930 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.12.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 344 820 (+930) человек ликвидировано;

танков - 5720 (+14) ед.;

боевых бронированных машин - 10667 (+13) ед.;

артиллерийских систем - 8100 (+1) ед.;

РСЗО - 920 (+0) ед.;

средства ПВО - 605 (+0) ед.;

самолетов - 324 (+0) ед.;

вертолетов - 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6238 (+12) ед.;

крылатые ракеты - 1609 (+1) ед.;

корабли/катера - 22 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 10710 (+11) ед.;

специальная техника - 1190 (+1) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 16.12 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), наши военные сохранили позиции на левом берегу Херсонской области после недавней наземной активности России в этом районе. В частности, согласно предварительной информации, они продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области.

Тем временем в Кыргызстане началось производство российской бронетехники на первом в стране предприятии оборонно-промышленного комплекса. Как утверждают чиновники, предприятие уже вышло на полную производственную мощность.