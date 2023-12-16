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ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW

Субота 16 грудня 2023 04:31
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ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW Ілюстративне фото: ЗСУ наступають у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські війська зберегли позиції на лівому березі Херсонської області 15 грудня після нещодавньої наземної активності Росії у цьому районі. За попередньою інформацією, українські захисники продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Операція №1 - Луганська область

ISW з'ясував, що російські війська провели наступальні операції під Куп'янськом 15 грудня і нещодавно підтвердили наступ. Відеозапис із геолокацією, опублікований 14 грудня, показує, що російські війська просунулися в північній частині Сіньківки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російських військ витіснили українські війська з позицій на північ від Сіньківки та безуспішно атакували на схід від населеного пункту.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки. Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що російські війська здійснили невдалу механізовану атаку під населеним пунктом.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели наступальні операції під Куп'янськом, але 15 грудня жодних заявлених чи підтверджених успіхів не було.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що українські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки. За їхніми словами, російські війська відбили 27 українських атак на Куп'янському напрямі за останній тиждень.

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, 15 грудня російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Продовжили локальні наступальні операції в районі Бахмута і нещодавно досягли підтверджених успіхів. Відеозапис з геолокацією, опублікований 11 грудня, показує, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки.

Російські джерела все частіше характеризують локальні наступальні російські дії навколо Бахмута як операцію оточення Часового Яру. ISW оцінює, що російські війська знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часового Яру.

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW

ISW виявив, що російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 15 грудня і нещодавно просунулися вперед. Відеозапис з геолокацією, опублікований 15 грудня, показує, що російські війська просунулися в районі Степового та Первомайського.

Генштаб України 15 грудня повідомив, що українські сили відбили щонайменше 45 російських атак на схід від Новобахмутівки, Степового та Авдіївки та на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського.

Командувач української Таврійської групи військ бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що російські війська атакують штурмовими групами чисельністю до 20 військовослужбовців за підтримки бронетехніки на Таврійському напрямку (Авдіївка через захід Запорізької області).

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW

ISW зазначає, що 15 грудня російські війська продовжили наступальні операції на захід і на південний захід від Донецька і нещодавно досягли підтверджених успіхів. Відеозапис із геолокацією, опублікований 13 грудня, показує, що російські війська просунулися в західній частині Мар'їнки.

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили щонайменше 17 російських атак у районі Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW"Південна вісь"

За словами ISW, посилаючись на Міністерство оборони Росії, російські війська відбили дві українські атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей минулого тижня.

Генштаб України повідомив, що 15 грудня російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької області на північ від Приютного та неподалік Старомайорського.

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступні операції у західній частині Запорізької області, але 15 грудня жодних заявлених чи підтверджених успіхів не було.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що українські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW

Російські війська проводили наступальні операції на заході Запорізької області, але 15 грудня не досягли жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Роботиного, на північний захід від Вербового та на захід від Новопокровки.

Російське джерело заявило, що російські війська борються з нестачею транспорту на Запорізькому напрямку та що російським військам не вистачає ремонтних баз для техніки в тилових районах.

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW

За словами інституту, українські війська зберегли позиції на лівому березі Херсонської області 15 грудня після нещодавньої наземної активності Росії у цьому районі.

ЗСУ наступають у Запорізькій області: карти ISW

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