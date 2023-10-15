Росіяни стикаються з рядом серйозних проблем, атакуючи Авдіївку, - ISW

Російський інформаційний простір розділився на два табори, коментуючи ситуацію біля Авдіївки. Однак, з повідомлень деяких військових блогерів можна зробити висновки, що РФ стикається з рядом серйозних проблем під час наступу на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

13 і 14 жовтня деякі російські джерела стверджували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування росіян навколо Авдіївки.

Деякі російські джерела вказали, що проблеми Росії з медичним забезпеченням також перешкоджають просуванню в районі Авдіївки. 12 жовтня одне російське джерело заявило, що в окупованій Горлівці та Донецьку біля Авдіївки не вистачає хірургів, і закликало російських лікарів їхати на фронт, щоб допомогти лікувати поранених солдатів.

Так само 14 жовтня речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що більшість втрат росіян на авдіївському напрямку спричинені неякісною медичною допомогою та заповненістю місцевих лікарень.

Інші ж російські військові блогери продовжували хвалити російські наступальні зусилля 13 і 14 жовтня і повторювали бажаний наратив Кремля про те, що український контрнаступ закінчився.

Один російський військовий блогер попередив, що російські офіційні особи та джерела, ймовірно, занадто швидко відкинули український контрнаступ, і зазначив, що ще занадто рано визначати, чи переростуть російські атаки під Авдіївкою в організовану наступальну операцію.

Ключові висновки

12 і 13 жовтня американські та українські офіційні особи повідомили, що вони передбачають російські наступальні операції навколо Авдіївки та висловили впевненість в українській обороні.

Російський інформаційний простір залишається розділеним щодо перспектив російських успіхів під Авдіївкою та поточних можливостей України.

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