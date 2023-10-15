ЗСУ просунулись на північ від Мар’їнки, а РФ хоче оточити Куп’янськ​​​​: карти боїв ISW

Українські війська ведуть наступальні операції на кількох напрямках. Силам оборони вдалося просунутися на північ від Мар’їнки. Російські окупанти активізували наступ на Куп’янсько-Лиманському напрямку і мають на меті оточити Куп’янськ, але ЗСУ тримають оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 14 жовтня заявив, що російські війська останніми днями активізували наступальні дії на Куп’янсько-Лиманському напрямку, але українські війська підготовлені та тримають оборону.

Сирський розповів, що війська РФ раніше зазнали втрат і два місяці відпочивали та відновлювалися, перш ніж відновити наступальні операції поблизу Макіївки Луганської області, а потім наступати на Куп’янському напрямку. Він додав, що росіяни мають на меті оточити Куп’янськ і перетнути річку Оскіл.

Деякі російські "воєнкори" стверджували, що за останні кілька днів війська РФ нібито просунулися на контрольовану Україною територію більш ніж на один кілометр на лінії Лиман Перший – Орлянка.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки, Іванівки та Кислівки у Харківській області та поблизу Макіївки та Торського в Луганській.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що підрозділи 252-го мотострілецького та 237-го танкового полків РФ намагаються прорвати українські позиції на лініях Невське — Нововодяне і Площанка — Макіївка.

Українські джерела повідомляли, що російське військове командування залучає до наступальних дій на лінії Куп'янськ-Лиман частини всіх трьох армій. Речник Східного угруповання військ України капітан Ілля Євлаш заявив, що підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ, 6-ї та 20-ї ведуть наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Лиман.

Бої у Донецькій області

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступ на південь від Бахмута. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили закріпилися вздовж залізничної лінії поблизу Кліщіївки та Андріївки. Інший російський військовий блогер 13 жовтня заявив, що на лінії Кліщіївка-Андріївка-Курдюмівка дещо знизилася інтенсивність боїв.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська регулярно ведуть нічні штурми на Бахмутському напрямку.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито просунулися поблизу Бердичева (9 км на північний захід від Авдіївки), Кам'янки, Північного, а також у напрямку Водяного і намагалися просунутися по маршруту до Кераміка. Станом на цей звіт ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Тоненького, Авдіївки, Сіверного, Первомайського та Нетайлового. Російські "воєнкори "стверджували, що війська РФ також атакували поблизу Кам’янки, Степового та в напрямку Опитного.

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Мар’їнки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки поблизу Мар’їнки.

"Південна вісь"

Російський "воєнкор" стверджував, що позиційні бої точаться вздовж балки Грушева на північ від Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки). Російський військовий блогер заявив, що частини 37-ї мотострілецької бригади РФ нібито просунулися на схід від Урожайного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели невдалий штурм поблизу Старомайорського. Російські джерела стверджували, що українські сили незначно просунулися на захід від Роботиного, а на західній околиці Вербового тривають бої.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Роботиного. 13 і 14 жовтня російські джерела стверджували, що російські війська контратакували поблизу Вербового.

14 жовтня речник Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк заявила, що за минулу добу російські війська випустили 30 керованих авіаційних бомб переважно по Херсонській області та в напрямку острова Зміїний, по житлових і сільськогосподарських районах Вона додала , що російські війська завдають авіаударів лише вночі.

14 жовтня російський "воєнкор" заявив, що українські війська намагалися висадитися на острови в Дніпрі. Російські джерела стверджували, що українські сили посилили свою морську активність там.