ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов за сутки: новые потери россиян
Фото: Россия потеряла в войне уже 77 950 своих военных (Getty Image)
Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 950 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
- танков - 2801 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 5666 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 1802 (+11) ед,
- РСЗО - 393 (+2) ед,
- средства ПВО - 205 (+2) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1483 (+7),
- крылатые ракеты - 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4227 (+11) ед,
- специальная техника - 159 (+0).
Напомним, ранее мы писали, что украинские десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10".
Также стало известно, что под Запорожьем ВСУ ударили по позиции оккупантов, враг понес большие потери.
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