ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов за сутки: новые потери россиян

Фото: Россия потеряла в войне уже 77 950 своих военных (Getty Image)

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 950 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.