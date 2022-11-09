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ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов за сутки: новые потери россиян

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Киев, Среда 09 ноября 2022 09:23
ВСУ уничтожили еще 780 оккупантов за сутки: новые потери россиян Фото: Россия потеряла в войне уже 77 950 своих военных (Getty Image)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 950 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 77 950 (+780) человек ликвидировано,
  • танков - 2801 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 5666 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 1802 (+11) ед,
  • РСЗО - 393 (+2) ед,
  • средства ПВО - 205 (+2) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1483 (+7),
  • крылатые ракеты - 399 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4227 (+11) ед,
  • специальная техника - 159 (+0).

Напомним, ранее мы писали, что украинские десантники на Донбассе сбили российский беспилотник "Орлан-10".

Также стало известно, что под Запорожьем ВСУ ударили по позиции оккупантов, враг понес большие потери.

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