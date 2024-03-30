ЗСУ знищили ще 730 окупантів та майже 30 танків: Генштаб оновив втрати РФ
Протягом минулої доби, 29 березня, українські військові ліквідували ще 730 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 441 520 одиниць особового складу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 441 520 (+730) осіб ліквідовано;
- танків - 6951 (+29) од.;
- бойових броньованих машин - 13284 (+20) од.;
- артилерійських систем - 11006 (+15) од.;
- РСЗВ - 1023 (+0) од.;
- засоби ППО - 736 (+1) од.;
- літаків - 347 (+0) од.;
- гелікоптерів - 325 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8701 (+45) од.;
- крилаті ракети - 2046 (+24) од.;
- кораблі/катери - 26 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14670 (+25) од.;
- спеціальна техніка - 1814 (+7) од.
Фото: втрати ворога станом на 30.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Яка ситуація на фронті?
Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках.
За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених.
Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.
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