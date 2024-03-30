ЗСУ знищили ще 730 окупантів та майже 30 танків: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 29 березня, українські військові ліквідували ще 730 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 441 520 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 441 520 (+730) осіб ліквідовано;

танків - 6951 (+29) од.;

бойових броньованих машин - 13284 (+20) од.;

артилерійських систем - 11006 (+15) од.;

РСЗВ - 1023 (+0) од.;

засоби ППО - 736 (+1) од.;

літаків - 347 (+0) од.;

гелікоптерів - 325 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8701 (+45) од.;

крилаті ракети - 2046 (+24) од.;

кораблі/катери - 26 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14670 (+25) од.;

спеціальна техніка - 1814 (+7) од. Фото: втрати ворога станом на 30.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 72 бойових зіткнення. Ворог активно намагається наступати на Лиманському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках. За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених. Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.