ВСУ уничтожили еще 730 оккупантов и почти 30 танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 29 марта, украинские военные ликвидировали еще 730 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 441 520 единиц личного состава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.24 ориентировочно составили: личного состава - около 441 520 (+730) человек ликвидировано;

танков - 6951 (+29) ед.;

боевых бронированных машин - 13284 (+20) ед.;

артиллерийских систем - 11006 (+15) ед.;

РСЗО - 1023 (+0) ед.;

средства ПВО - 736 (+1) ед.;

самолетов - 347 (+0) ед.;

вертолетов - 325 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8701 (+45) ед.;

крылатые ракеты - 2046 (+24) ед.;

корабли/катера - 26 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14670 (+25) ед.;

специальная техника - 1814 (+7) ед. Фото: потери врага по состоянию на 30.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Какая ситуация на фронте? Как писал Генеральный штаб, за прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. Враг активно пытается наступать на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По словам главного командующего ВСУ Александра Сырского, в последнее время количество возвращенных нашими воинами позиций превышает количество потерянных. Между тем, президент Владимир Зеленский не исключает новое контрнаступление украинских военных в текущем году.