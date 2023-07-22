ЗСУ знищили ще 640 окупантів та майже десяток танків: Генштаб оновив втрати ворога

Минулої доби українські воїни ліквідували ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 241 330 одиниць живої сили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
Фото: втрати ворога станом на 22.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Згідно з даними Генерального штабу, наразі ворог зосереджує свої зусилля на:
Як пише Інститут вивчення війни, ЗСУ контратакують під Бахмутом та у Запорізькій області. Тим часом російські окупанти намагаються просуватись в районі Куп'янська, а також перекидають сили під Авдіївку.
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