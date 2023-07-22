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ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241330 единиц живой силы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 241 330 (+640) человек ликвидировано;
  • танков - 4140 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8096 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем - 4629 (+19) ед.;
  • РСЗО - 693 (+1) ед.;
  • средства ПВО - 448 (+8) ед.;
  • самолетов - 315 (+0) ед.;
  • вертолетов - 310 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3944 (+11) ед.;
  • крылатые ракеты - 1298 (+0) ед.;
  • корабли/катера - 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7159 (+14) ед.;
  • специальная техника - 691 (+5) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 22.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:

  • Купянском;
  • Лиманском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском направлениях.

Как пишет Институт изучения войны, ВСУ контратакуют под Бахмутом и в Запорожской области. Тем временем российские оккупанты пытаются продвигаться в районе Купянска, а также перебрасывают силы под Авдеевку.

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