ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и почти десяток танков: Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 241330 единиц живой силы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.07.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 22.07 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Согласно данным Генерального штаба, враг в настоящее время сосредотачивает свои усилия на:
Как пишет Институт изучения войны, ВСУ контратакуют под Бахмутом и в Запорожской области. Тем временем российские оккупанты пытаются продвигаться в районе Купянска, а также перебрасывают силы под Авдеевку.
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