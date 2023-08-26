UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ знищили ще 640 окупантів та більше десятка танків: Генштаб оновив втрат РФ

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби українські військові знищили ще 640 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення на територію України Росія втратила близько 260 270 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 260 270 (+640) осіб ліквідовано;
  • танків - 4390 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 8539 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 5379 (+18) од.;
  • РСЗВ - 726 (+2) од.;
  • засоби ППО - 497(+2) од.;
  • літаків - 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4367 (+11) од.;
  • крилаті ракети - 1411 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7823 (+33) од.;
  • спеціальна техніка - 804(+2) од.

Фото: втрати ворога станом на 26.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Яка ситуація на фронті?

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), наразі по всій лінії фронту точаться важкі бої. Наші воїни продовжують вести наступальні операції на Мелітопольському напрямку та досягли невизначеного успіху.

Тим часом російські окупанти зазнали значних втрат за недостатньої підтримки на островах у дельті Дніпра, розташованих у Херсонській області. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація