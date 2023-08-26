ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 260 270 (+640) человек ликвидировано;

танков - 4390 (+12) ед.;

боевых бронированных машин - 8539 (+18) ед.;

артиллерийских систем - 5379 (+18) ед.;

РСЗО - 726 (+2) ед.;

средства ПВО - 497(+2) ед.;

самолетов - 315 (+0) ед.;

вертолетов - 316 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4367 (+11) ед.;

крылатые ракеты - 1411 (+2) ед.;

корабли/катера - 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 7823 (+33) ед.;

специальная техника - 804(+2) ед.

Фото: потери врага по состоянию на 26.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Какая ситуация на фронте?

Как пишет Институт изучения войны (ISW), сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои. Наши воины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении и добились неопределенного успеха.

Тем временем российские оккупанты понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.