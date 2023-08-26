ВСУ уничтожили еще 640 оккупантов и более десятка танков: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 640 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла около 260 270 единиц личного состава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.08.23 ориентировочно составили:
Фото: потери врага по состоянию на 26.08 (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Как пишет Институт изучения войны (ISW), сейчас по всей линии фронта идут тяжелые бои. Наши воины продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском направлении и добились неопределенного успеха.
Тем временем российские оккупанты понесли значительные потери при недостаточной поддержке на островах в дельте Днепра, расположенных в Херсонской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.